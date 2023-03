Elezioni amministrative Quarto 2023. Giarrusso: “Lontani da certi personaggi”

45 Visite

Nonostante le regole della politica inducano ad aggregare quante più realtà possibili, aumentando così la capacità elettorale, siamo orgogliosi di aver evitato l’ingresso nella nostra colazione di forze politiche dalla dubbia provenienza, per evitare – tra l’altro – di ripetere gli scenari del 2011, per effetto dei quali divenimmo parte lesa in un contorto meccanismo che ci impose determinate scelte.

Da uomini liberi preferiamo porci alla cittadinanza con la forza dei nostri valori e dei nostri sentimenti, volti alla salvaguardia del territorio e volgenti al benessere sociale.

Saremo ben lieti di condividere questo percorso con chi avrà il coraggio di scrollarsi di dosso presenze ingombranti e poco virtuose: per ora però, considerata l’attuale ingerenza che condiziona le scelte di chi per vocazione dovrebbe procedere al nostro fianco, siamo orgogliosi di procedere senza costrizioni e compromessi.













