Cardarelli, sindacati: “Prove tecniche di “Regime”

L’assemblea dei lavoratori tenutasi il giorno 23.03.2023 presso il Salone

Moriello, che ha visto la partecipazione di numerosissimi lavoratori, mai una

manifestazione così viva dal lontano 2017, ha trovato ancora una volta

un’amministrazione latitante ed ottusa al richiamo dei lavoratori.

Qualcuno era assente all’appello, mentre qualcun altro al grido dei lavoratori

ha risposto chiamando altra polizia, rifiutando il confronto, a suo avviso “per

motivi di ordine pubblico”. Allo stesso modo i lavoratori hanno fatto sentire

comunque con forza la loro voce ribadendo i problemi atavici che

attanagliano l’Azienda, in particolare: il pronto soccorso, l’obi, la carenza di

personale, la presenza giornaliera media di circa 120 barelle, la criticità nel

garantire assistenza a causa di una drastica riduzione dell’organico. Infine, la

cosa più grave i nuovi accorpamenti in vista.

Ci chiediamo cosa uscirà di nuovo dal cappello magico di questo

Direttore?

Chiaramente una parte della stampa cittadina ha completamente stravolto il

pensiero dell’assemblea facendo passare le OO.SS per quelle che hanno

aizzato masse di lavoratori per problemi che secondo qualcuno

l’amministrazione già stava risolvendo … ma quando mai?

La ciliegina sulla torta arriva quando il 24.03 “dall’alto dell’Olimpo” arriva il

comando ai commessi ed alle giurate di rimuovere tutte le bandiere delle

OO.SS ubicate fuori al padiglione centrale, all’interno e per finire lo striscione

fissato sul balcone facciata esterna dell’Azienda, segno di assemblea

permanente. Un gesto ignobile, un altro pugno nello stomaco che viene dato

ai lavoratori palesando ancora una volta massimo disprezzo per le OO.SS

tutte, perseverando con comportamenti antisindacali che ledono alla

democrazia e alla libertà di manifestare.

La misura è colma, ciò nonostante le nostre bandiere, simbolo della lotta dei

lavoratori, continueranno a sventolare nel Cardarelli insieme agli striscioni a

dimostrazione che il processo democratico non sarà mai ostacolato da

nessuna forma di autoritarismo.

Le Segreterie Aziendali AO “A.

Cardarelli”

Napoli lì, 25. O3. 2023 FP CGIL – CISL FP – UIL FP – FIALS –

NURSING UP -COBAS













