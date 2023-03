MARANO, OGGI L’INAUGURAZIONE DEL LABORATORIO ARTISTICO IL PETTIROSSO

176 Visite

Oggi, alle 16:30, negli spazi della cooperativa Lilliput in via Tommaso Campanella a Marano avrà luogo l’inaugurazione del laboratorio artistico “Il Pettirosso”, un luogo destinato agli adolescenti di Marano dove potranno gratuitamente imparare a lavorare la ceramica e dipingerla seguiti da educatori e maestri di ceramica. ” Un luogo dedicato ai ragazzi della nostra città, realizzato grazie alla generosità di Andrea Trapanese , che può rappresentare un’opportunità di far rivivere la tradizione artigiana del nostri territori e dare sbocchi occupazionali a giovani del territorio, maestri di ceramica ed educatori accompagneranno i ragazzi nel percorso di apprendimento che gli permetterà di confrontarsi con il mondo dell’artigianato e di trovare nuovi modi di trasmettere le proprie emozioni attraverso l’arte” ha dichiarato in una nota il presidente della cooperativa Lilliput Giovanni Tagliaferri.













