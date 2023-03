Formata coalizione a sostegno di Antonio Sabino per le amministrative 2023 del Comune di Quarto

113 Visite

Continua il percorso verso le amministrative 2023 del Comune di Quarto, per la colazione a sostegno del sindaco Antonio Sabino. Una coalizione progressista, riformista, democratica e civica che vede in campo le forze politiche e civiche del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Secone per Un’altra Città, Lista Quarto Libera, Lista Free Quarto e Lista Insieme Sabino Sindaco.

“Proseguire nel processo di cambiamento e rinnovamento sociale, culturale, economico e di sviluppo della nostra città, processo già avviato in questi anni di mandato. Legalità, trasparenza, inclusione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, tutela dell’ambiente, questi tra i primi punti che ci uniscono e sui quali stiamo costruendo una coalizione ampia e democratica”, ha dichiarato Antonio Sabino. “Una scelta dettata dalla volontà di costruire una squadra ampia e progressista per aprirci a processi di partecipazione sempre più democratici e trasparenti. I prossimi 5 anni porteranno sviluppo economico, occupazione, nuovi servizi sanitari e sociali sempre nel pieno rispetto dei principi della legalità”. E ha concluso: “Grazie davvero a tutti per il sostegno, per l’impegno e le capacità che ognuno metterà a disposizione per fare la propria parte per la Quarto di oggi e di domani. Avanti, insieme!”.













