ELEZIONI MARANO, STANZIONE: “NON SARO’ CANDIDATO SINDACO MA SOSTENGO CON FORZA UN GRANDE PROGETTO TRASVERSALE TUTTORA IN ITINERE”

101 Visite

Gentile Direttore,

il mio nome è stato più volte menzionato in queste settimane fatte di incontri, riunioni

e dialoghi. La mia idea era quella di unire tutte le forze politiche moderate e

riformiste del territorio, al netto e al di là degli steccati ideologici, e tutti gli uomini e

le donne che hanno a cuore le sorti della città, devastata in questi anni in cui la politica è

apparsa assente o inconsistente. In tanti mi avevano chiesto di candidarmi alla carica

di primo cittadino, ma ho capito, nel corso di queste settimane, che Marano ha

bisogno di qualcosa di diverso, una SCOSSA capace di aggregare le migliori menti

ed energie del territorio sotto il segno della discontinuità con il passato.

Al contempo, tuttavia, resto convinto della bontà del progetto, che va oltre i simboli e

i personalismi. Un grande progetto politico che è ancora in itinere e che necessita del

coinvolgimento degli uomini e delle donne di buona volontà del territorio. Lasciamo

dunque da parte ogni divisione e concentriamoci su Marano e sul suo futuro,

nell’ottica, in primis, di evitare ulteriori scioglimenti del Consiglio comunale. Io non

sarò candidato ma sarò in campo per sostenere questo progetto e il candidato sindaco

che ne sarà interprete e sintesi. Lancio il mio appello affinché tanti possano sostenere

questa visione.

Stefano Stanzione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS