Sant’Antimo: “Un giorno con papà”, evento ludico formativo per le famiglie

Domenica 19 marzo si terrà dalle ore 11, presso la Villa comunale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Sant’Antimo, l’iniziativa “Un giorno con Papà” organizzata dall’Associazione “Sempre e per Sempre“ in occasione della celebrazione della festa del papà.

L’evento patrocinato dal comune di Sant’Antimo, sarà presentato dalla giornalista e architetto Ester Pizzo, e vedrà gli interventi del sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno e del Presidente dell’Associazione “Sempre e per Sempre” Stefano Cesaro.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di approfondire, anche grazie il contributo di psicologi, il tema del’importanza della figura paterna determinante nello sviluppo e nella costruzione delle esperienze relazionali del bambino. Diverse ricerche degli ultimi 20 anni hanno infatti evidenziato come lo sviluppo intellettivo del bambino sia connesso in maniera privilegiata alla relazione con il padre e, come tale figura genitoriale sia più determinante di quanto si credeva in passato, all’interno delle dinamiche familiari e nella socializzazione dei più piccoli.

Durante l’evento, totalmente gratuito, sono previsti momenti ludici, per sottolineare il valore delle esperienze ricreative nello sviluppo dei bambini. Tali attività, eseguite con animazione professionale e la presenza rassicurante della figura paterna, predisporranno maggiormente i piccoli ad acquisire abilità fisiche e sociali, ad essere creativi, indipendenti, curiosi e capaci di risolvere i problemi.

L’iniziativa terminerà con balli e canti e sarà allestito un punto per le donazione, dove chi vorrà potrà contribuire liberamente a favore della attività di promozione sociale e culturale dell’Associazione. Ad ogni donatore verrà consegnato un simpatico gadget in segno di riconoscenza.













