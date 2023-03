Ospedale Villa Betania: denunciato un uomo che inveiva contro personale sanitario

95 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che stava inveendo contro il personale sanitario interrompendo il regolare svolgimento delle attività di servizio ma, non senza difficoltà, è stato bloccato; inoltre, hanno accertato che lo stesso, poco prima, aveva preteso di essere visitato senza attendere il proprio turno.

Un 60enne afragolese con precedenti di polizia è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio













