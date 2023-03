Omicidio Cerciello Rega, la Cassazione annulla le condanne ai due americani: ora nuovo processo

100 Visite

Molte ore di camera di consiglio e una sentenza arrivata pochi minuti prima della mezzanotte di ieri per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega: le condanne a 24 e 22 anni dei due studenti americani sono state annullate con rinvio. I giudici della Suprema Corte hanno deciso che è necessario un nuovo processo di appello per valutare il concorso di Gabriel Christian Natale Hjorth e le aggravanti nei confronti dell’amico Finnegan Lee Elder. Così la decisione dei giudici della Corte di Cassazione in merito all’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto il 26 luglio 2019.