Napoli, Eintracht demolito al Maradona

Napoli inarrestabile anche al Maradona: Eintracht demolito per 3-0. Primo tempo equilibrato, i tedeschi pressano alti e infastidiscono la manovra azzurro. Poi ci pensa Osihmen, gran incornata, e tutto si mette per il meglio. Raddoppio dello stesso nigeriano nella ripresa e poi rete su rigore di un buon Zielinsky. Un po’ in ombra Kvara, per il resto sufficiente strappata da tutti. Voti più alti per Kim, Lobotka, Zielo e Osi.













