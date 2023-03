Elezioni, la precisazione di Maranolab

123 Visite

L’associazione Maranolab di cui ho l’onore e l’onere di dirigere precisa con forza che non prenderà parte a nessuna tornata elettorale e non sponsorizza partiti politici, liste civiche, coalizioni e tanto meno candidati sindaci. La partecipazione, se ci sarà, alla prossima tornata elettorale di alcuni nostri soci , nelle svariate liste, sarà solo ed unicamente a carattere personale. L’associazione è impegnata per la realizzazione solo di iniziative di carattere sociale e culturale per la crescita del territorio di appartenenza. A tutela dell’onorabilità dell’associazione Alessandro Pace.

Presidente associazione Maranolab













