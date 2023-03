Vomero: furto in galleria, carabinieri aiutati dai cittadini arrestano 60enne

98 Visite

Si aggira nella galleria Vanvitelli del Vomero, è in libertà vigilata ed ha 60 anni. Al momento opportuno ha pensato di agire ma è stato sorpreso. L’uomo, Salvatore Borrelli*, entra nell’esercizio commerciale “Fit and Go” e agguanta uno smartphone che era sul bancone di ingresso. Tenta di passare inosservato ma i carabinieri della compagnia Vomero sono da quelle parti. Prima il responsabile dell’attività commerciale e poi alcuni cittadini aiutano i militari a bloccare il 60enne che viene arrestato.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’uomo è in attesa di giudizio.

* NATO NAPOLI 07 SET 1962













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS