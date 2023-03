MARANO. Elezioni comunali, Potere al Popolo: “Pronti a dialogare con le forze a sinistra alternative al Pd”

Strade dissestate, illuminazione comunale spesso assente, servizio di trasporto pubblico inefficace e addirittura inesistente in alcune zone, totale incuria del verde cittadino (di quel poco che è rimasto e che sopravvive alla cementificazione selvaggia di ogni striscia di terra): è questa la realtà, divenuta ormai intollerabile, con la quale gli abitanti e le abitanti di Marano sono costretti a fare i conti ogni giorno.

La responsabilità del livello di degrado in cui è stato ridotto il nostro comune non può essere attribuita esclusivamente al governo centrale che destina sempre meno risorse ai territori, ma anche, e per certi aspetti soprattutto, alle varie amministrazioni comunali, di centro-destra e di centro-sinistra, susseguitesi negli ultimi anni: queste, prive di una visione politica che guidasse le loro scelte, non hanno fatto altro che peggiorare le condizioni di vivibilità di Marano, non riuscendo neppure ad ottimizzare quelle poche risorse di cui disponevano.

La risposta allo stato di rovina in cui versa il nostro comune, tuttavia, non può limitarsi all’indignazione né ridursi alla rassegnazione: lamentarsi restando immobili non contribuirà a risollevare Marano dal baratro.

Pertanto Potere al Popolo, che nel corso degli ultimi 5 anni si è impegnato costantemente con le sue attività per apportare migliorie al territorio, per difenderlo da chi ha tentato di sottrarre ai suoi cittadini servizi pubblici privatizzandoli o ancora da chi ha lasciato in abbandono edifici e luoghi di fruizione collettiva, s’impegnerà anche nella sfida elettorale.

E lo proverà a fare in dialogo con tutte le forze sane e attive del territorio che, riconoscendosi in questo agire politico, rappresentino una sinistra alternativa al PD, con l’obiettivo di invertire la rotta della gestione comunale, per portare – finalmente! – una visione politica ben precisa, basata sulla cura e l’implemento dei servizi e degli spazi pubblici e non sulla loro privatizzazione, sulla tutela del verde e non sulla sua devastazione con colate di cemento, sulla solidarietà e il benessere di tutti e tutte e non sull’egoismo e l’interesse di pochi.