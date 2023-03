Elezioni Marano, candidati sindaco: due di picche del medico Pezzella a parte del centrodestra ormai in stato confusionale

515 Visite

Parte del centrodestra cittadino, in particolare alcuni esponenti di Fdi e Lega, sono in uno stato confusionario. Dopo aver fatto naufragare alcuni progetti di rinnovamento e dopo aver bruciato o visto sfumare le candidature Stanzione e De Biase, si sono recati nella mattinata di oggi presso lo studio del noto medico Luigi Pezzella, fratello dell’ex consigliere comunale Rosario, proponendogli una candidatura a sindaco per il centrodestra. Centrodestra che però non era presente con altre componenti, ovvero Forza Italia e altri esponenti della stessa Fdi. Luigi Pezzella, con molto garbo, ha rifiutato la candidatura adducendo motivazioni strettamente professionali. Interpellato da Terranostranews dichiara: “Non si possono servire due padroni – spiega Pezzella – devo servire i miei pazienti e non potrei operare su due fronti”. Da Pezzella si sono recati Tersa Frecciarulo, Teresa Giaccio, Salvatore Ruggiero, Giovanni Licciardi, Armando Sarracino e altri.













