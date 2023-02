Punti di vista. Amministrative 2023. Bardi: “Marano e il fallimento della politica”

Caro Direttore, con la stima che nutro nei tuoi confronti ti scrivo questa lettera. La politica a Marano ha fallito non per colpa dei politici ma della politica. Ti sembrerà strana questa mia affermazione in considerazione delle enormi delusioni e mortificazioni che questa città ha dovuto subire negli ultimi anni. La “vittima sacrificale” o il “carnefice” di questo continuo declino è stato il Consigliere regionale, il Sindaco, l’Assessore, il Consigliere Comunale, il politico di turno. Troppo facile. Niente di tutto questo! A Marano ha fallito la politica! La “Polis” – “Politica” è un modello di città-Stato tipicamente greca che prevedeva l’attiva partecipazione degli “abitanti liberi” alla vita politica. Essere “abitante libero” significa non essere condizionato nelle scelte, vuol dire essere libero di poter distinguere il bene dal male, di poter dire cosa è giusto e cosa è ingiusto, chi è capace o incapace e, non da ultimo, chi ti può amministrare e chi no. In ultima analisi, pertanto, chi ha fallito siamo noi! Anche io ho fallito! Ha fallito la gente “non libera”, condizionata nelle scelte da parenti, amici, amici di amici, conoscenti. Noi non abbiamo “mai” scelto l’uomo ho la donna più idoneo o idonea a rappresentarci, ma colui o colei che è rappresentante di altri. Noi oggi abbiamo bisogno di un candidato Sindaco o Sindaca che non si presenti come “diverso” o “alternativo” ad altri, che rappresenti questo o quel Partito o movimento politico, ma che proponga un’idea di comunità basata su scelte condivise e che ponga alla base la partecipazione popolare alla vita politica. Un grande statista diceva “Chi vuol far sembrare semplice una cosa complessa, non l’ha capita”.

Con immutata stima e affetto

Gerardo Bardi