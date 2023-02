Maradona, ritrovato il quadro del piede di Maradona scomparso nella notte

147 Visite

E’ stato ritrovato il quadro con la riproduzione del piede sinistro di Diego Armando Maradona.

L’opera donata da Stefano Ceci – storico amico di Diego – è ora di nuovo al suo posto, affissa proprio accanto al murales dedicato al campione argentino nel cuore del Quartieri Spagnoli.

La riproduzione del piede sinistro di Maradona era stata sistemata nel giorno in cui nacque Diego nel 1960. Sul quadro c’è anche il Qr Code per la scansione per accedere a dei contenuti multimediali relativi alla storia di Maradona.













