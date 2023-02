Calvizzano, nuove installazione di antenne: la Commissione Ambiente si riunisce con le parti sociali

61 Visite

La II Commissione Ambiente e Tutela del Territorio presieduta dalla Consigliera Giovanna Bianco, si è riunita ieri e ha incontrato le Associazioni presenti sul territorio per discutere in merito alla possibile installazione di nuove antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale. Nel corso della seduta l’Amministrazione Comunale, come anticipato in maniera chiara ed incontrovertibile dal Sindaco Dott. Giacomo Pirozzi nell’ultimo Consiglio Comunale, ha confermato il proprio impegno per fare tutto ciò che è consentito dalla legge per frenare l’installazione indiscriminata di tali impianti da parte di operatori del settore.

Si è, inoltre, rimarcato il concetto che l’Amministrazione, per quanto di competenza, farà tutto il possibile per tutelare la salute degli abitanti di Calvizzano in quanto le antenne oltre ad avere un impatto ambientale non indifferente, creano preoccupazioni sulle radiazioni che esse stesse possono emettere. Le parti chiamate in causa hanno mostrato collaborazione e si sono dichiarate pronte ad approfondire la questione. Presenti anche le associazioni e tra queste il Movimento Futura, la Pro Loco: Calvizzano il mio paese e la Parrocchia San Giacomo rappresentata dal parroco Don Ciro Tufo, le quali hanno intelligentemente compreso quanto comunicato nella riunione dall’amministrazione e si sono dimostrate fattive e propositive.

Nella giornata odierna è prevista una riunione con una società di consulenza per la redazione di un piano che possa essere:

tecnicamente valido, dando risposta alle esigenze di copertura dei gestori;

applicare il criterio di minimizzazione delle esposizioni per la popolazione ai sensi dell’art.8, comma 6 della Legge Quadro n° 36 del febbraio 2011);

essere adottato con un Regolamento che ne disciplini l’applicazione senza creare, con questo, un aggravio di procedura o impedimenti che penalizzano la realizzazione delle reti, che sono equiparate alle opere di urbanizzazione













