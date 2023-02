Eccezionale operazione al Gemelli: maratona di 10 ore per asportare un tumore

39 Visite

Maratona di 10 ore per un intervento “3 in 1” che ha salvato la vita a Mario, un 62enne romano. L’eccezionale operazione è stata eseguita al Gemelli da tre diverse équipe (urologica, cardiochirurgica e di chirurgia epato-biliare). In un’unica seduta il paziente è stato sottoposto a bypass coronarico, asportazione di un tumore renale e rimozione di un enorme trombo in vena cava inferiore. Un intervento di rara complessità che ha visto scendere in campo un team multidisciplinare di specialisti.













