Terremoto Turchia e Siria, è una catastrofe: si temono 20mila vittime

Medici senza frontiere al lavoro senza sosta, morto un membro dello staff

Grande mobilitazione delle squadre di soccorso di Medici Senza Frontiere che lavorano nella Siria nordoccidentale per soccorrere le popolazioni colpite dal sisma. Ma al lavoro si è aggiunto lo sgomento per la morte di un membro dello staff sotto le macerie, mentre altri hanno perso i loro familiari nel disastro.

“Siamo scioccati e rattristati dall’impatto di questo disastro sulle migliaia di persone che ne sono state toccate, compresi i nostri colleghi e le loro famiglie”, ha detto Sebastien Gay, capo missione di MSF in Siria. Gay ha detto che le strutture mediche sono sopraffatte dall’intenso lavoro e “il personale medico nel nord della Siria sta lavorando 24 ore su 24 per rispondere all’enorme numero di feriti che arrivano alle strutture”. “Nelle prime ore del disastro, le nostre équipe hanno curato circa 200 feriti e

abbiamo ricevuto 160 vittime nelle strutture e nelle cliniche che gestiamo o supportiamo a nord di Idlib”. E ancora: “I bisogni sono molto elevati nel nord-ovest della Siria, perché questo cataclisma non fa che peggiorare lo stato in cui versano le persone che lottano dopo molti anni di guerra”, ha detto Gay.