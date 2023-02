Inchiesta Juve, il pm Santoriello: “Odio la Juve, sono tifosissimo del Napoli”

121 Visite

Il Pm dell’inchiesta Prima Ciro Santoriello nella bufera. Sul web, infatti, è spuntato un nuovo video nel quale il pubblico ministero, tifosissimo del Napoli, non nasconde il suo odio verso la Juventus: “Sì lo ammetto, io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus (ride, ndr.). Diciamo che come tifoso è più importante il Napoli, come Pubblico Ministero ovviamente sono anti juventino… Contro i ladrocini in campo…”. (ride, ndr), dice Santoriello, che in un altro video divenuto virale in serata e risalente al 2019 , aveva lasciato trasparire la sua avversione verso i colori bianconeri













