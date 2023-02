Sanremo, al via la 73esima edizione. Apre Anna Oxa

71 Visite

Si alza il sipario: al via la 73ᵃ edizione del Festival di Sanremo, in onda fino all’11 febbraio 2023 in diretta – in prima serata – su Rai1, RaiPlay e Radio2. Presentazione questa mattina, 6 febbraio, nella sala stampa del Casinò. A rispondere alle domande Amadeus, per il quarto anno direttore artistico e conduttore della manifestazione, Gianni Morandi, co-conduttore dell’edizione di quest’anno, Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento di Prime Time della Rai.

“Sanremo 2023 Sarà un festival in sequenza con i precedenti ma molto differente, grazie al gran lavoro che Amadeus fa sulle canzoni. Abbiamo definito i precedenti tre festival sempre in funzione degli accadimenti del paese: il primo anno è stato una festa, il secondo c’è stata la reclusione, il terzo una fase ancora di incertezza. Arriva ora questo quarto festival nelle piene funzioni che l’espressione artistica finalmente può portare”. E’ l’analisi di Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento di prime time della Rai.

“Sarà un festival non tanto della rinascita, perché forse siamo già rimati – ha spiegato Coletta – ma un evento che vuole portare festa e consapevolezza nelle case degli italiani. Nei testi delle canzoni ho trovato questa urgenza di dire, di non perdere tempo, c’è desiderio di raccontarsi senza pudore, specie giovani nei artisti che hanno vissuto una fase complicatissima, il silenzio relazionale e allora si mettono in gioco con leggerezza e profondità”. In cinque serate Amadeus “ha saputo creare – secondo Coletta – una narrazione democratica in tutte le direzioni, davvero ce n’è per tutti come il servizio pubblico deve fare, sintonizzandosi con il paese, dalle fasce più giovani alle più anziane. Sarà una grande festa fatta di memoria, commozione, allegria, sobrietà e semplicità che contrassegnano questo padrone di casa, accompagnato da un artista come Morandi che ha fatto la storia della musica”.

INCURSIONE DI FIORELLO – Immancabile il siparietto di Fiorello, che sarà l’animatore dell’aftershow “Viva Rai2!… Viva Sanremo!” in onda su Rai1 al termine dello spettacolo dell’Ariston. Lo showman interviene in conferenza al telefono con l’amico Amadeus commentando in modo scherzoso il linguaggio aulico del direttore dell’Intrattenimento di Prime Time della Rai Stefano Coletta. “Non abbiamo capito una cippa”, dice Fiorello tra le risate. “Te lo spiego dopo in privato”, la risposta divertita di Coletta.

“Non sono d’accordo con le critiche, ma il pezzo di Rosa Chemical magari diventerà quello preferito dai suoi figli e dopo tutto questo lo ballerà anche lei”. Così in conferenza stampa Amadeus risponde a una domanda sulle critiche che l’esponente di Fdi Maddalena Morgante ha rivolto qualche giorno fa alla presenza del rapper tra i Big dell’Ariston, considerato ‘uno spot al gender e alla fluidità’.

Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Pubblicità: “E’ un’edizione che promette molto bene, i conti si fanno alla fine, ma ritentiamo già oggi di superare il risultato molto significativo dell’anno passato” – quando la raccolta toccò i 42 milioni di euro. “Due fattori ci hanno aiutato – ha aggiunto l’ad di Rai Pubblicità -: la conferma di Amadeus, arrivata alla fine del festival, che ci ha consentito di lavorare per tempo e in maniera certosina a un evento complesso, grazie a un nome che gode di grande credibilità presso gli sponsor. E poi il superamento del modello classico delle sponsorizzazioni, sostituito dalle partnership, che ci consentono di mettere insieme attività diverse con le singole aziende, evitando un approccio standardizzato”.

Ad aprire la gara nella prima serata della 73ma edizione del festival di Sanremo 2023 sarà Anna Oxa. Nell’ordine, si esibiranno Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Loe Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei. L’ordine della seconda serata vede invece Will ad aprire la gara, seguito da: Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.













