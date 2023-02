Marano, il mistero delle 1500 caditoie. Sono state pulite o no in questi ultimi 20 mesi? Si faccia chiarezza

115 Visite

Ma da quanto tempo non vengono pulite le caditoie a Marano? E’ vero che al Comune risulta che tutto sia in regola? Ma chi li ha visti, almeno nell’ultimo anno o anno e mezzo, gli automezzi delle ditte in azione? Sono alcuni dei dubbi che si pongono in tantissimi e non solo da oggi. Quando sarebbero state ripulite, insomma, le circa 1500 caditoie presenti sul territorio, la cui pulizia è contemplata nel capitolato d’appalto. Cosa risulta dai formulari e chi li ha eventualmente firmati? Per quel servizio il Comune paga tanto e di conseguenza pagano, attraverso la Tari, anche i suoi contribuenti. Non sarebbe il caso di verificare? Non sarebbe il caso che della vicenda se ne occupino, oltre ai commissari e agli uffici dell’ente, anche le autorità (carabinieri, Procura e altri) preposte? Ogni dubbio, a nostro avviso, va fugato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS