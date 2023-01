Marano, Bocciando si impara: anche gli alunni della Amanzio hanno partecipato al progetto

95 Visite

Un sabato al bocciodromo di via Castelbelvedere anche per gli alunni della Domenico Amanzio che hanno partecipato al progetto “Bocciando con il patrocinio della Federazione Italiana. Le scuole coinvolte sono il Comprensivo Amanzio Ranucci Alfieri e la Socrate-Mallardo, con progetti per la formazione dei ragazzi attraverso lo sport; la conoscenza dello sport delle bocce e la frequentazione degli impianti bocciodromi; l’inserimento delle donne in umo sport che fino a qualche tempo fa era di solo appannaggio degli uomini; la partecipazione allo sport delle bocce dì persone con disabilità, anziani, migranti, persone a rischio dipendenze e a rischio emarginazione sociale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS