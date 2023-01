Fatto a Napoli”, premiate nove eccellenze calvizzanesi

Oltre 9 imprese di Calvizzano in rappresentanza di diversi settori merceologici (Industria, Commercio e Artigianato, Startup) hanno ricevuto gli attestati del «Premio Fatto a Napoli», promosso dalla Camera di Commercio di Napoli e realizzato attraverso la sua azienda speciale SiImpresa. Nella sala consiliare del Comune di Calvizzano presenti imprenditori e commercianti che hanno ricevuto la pergamena per l’occasione, firmata dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola.

“È motivo di orgoglio avere tante realtà sul territorio riconosciute da un ente importante come la Camera di Commercio – ha dichiarato il Sindaco Giacomo Pirozzi – “Il premio “Fatto a Napoli” ha l’obiettivo di premiare le eccellenze imprenditoriali e il lustro che danno ad ogni comunità. È giusto congratularsi con chi nonostante la pandemia, nonostante l’inflazione, nonostante il caro vita riesce ad avere quella resilienza che è fondamentale per una vita di un’impresa.

“La nostra mission è quella di incentivare il commercio sul territorio e grazie al lavoro svolto dal Consigliere delegato Dott. Giuseppe Santopaolo che ringrazio, e dalla mia amministrazione comunale, a piccoli step ci stiamo riuscendo con atti concreti e incentivi importanti. Anche il Natale ha rappresentato un momento importante per dare un impulso alle realtà commerciali del territorio. Ringrazio anche per la vicinanza l’Aicast Napoli Nord e il suo Presidente Marco Cacciapuoti per la sua vicinanza e per il supporto fornito nelle nostre iniziative. Un premio speciale è stato dato alla famiglia Melluso che da anni è un’azienda leader nel settore delle calzature, in Italia, che ci onoriamo di avere sul territorio. Complimenti a tutti gli imprenditori che ogni giorno con sacrificio offrono beni e servizi alla nostra comunità. “ – ha così concluso il primo cittadino di Calvizzano.

I premiati:

Melluso Factory Store

Pescheria Le Delizia del Mare

L’arte della Pizza di Dario Chianese

Zapa Shoes Migliaccio

New Rigeneration di Andrea Ranavolo

Merceria Migliore

Bar Sweetin Panico

Cecmarmi sas di Girolamo Luigia

Bar Monti