“ Ma cosa aspettarsi da un imprenditore con un’istruzione superiore incompleta “, ha concluso Medvedev “ e dai suoi stupidi vicini (il riferimento è ai britannici, ndr) che durante la pandemia si sono ubriacati direttamente sul posto di lavoro al 10 di Downing Street. I vicini del ministro nel malvagio regno nebbioso con il complesso dell’impero sono andati anche oltre. Insistono sul fatto che tutti gli armamenti che la Nato ha a disposizione dovrebbero essere forniti a Kiev “subito”. E jet da combattimento, centinaia di carri armati e sistemi missilistici a lungo raggio. Come se questo fosse l’unico modo per evitare l’espansione russa e una nuova guerra mondiale “.

Ricordiamo che Crosetto aveva dichiarato che la Terza guerra mondiale “ inizierebbe nel momento in cui carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini d’Europa “, e che, per evitare un simile scenario, “ fare in modo che non arrivino è l’unico modo per fermare la Terza Guerra Mondiale “.













