Capuozzo: “Il Comune di Quarto boccia la rottamazione delle cartelle esattoriali”

“O sazio nun credo o digiun”, ennesima dimostrazione che quarto è governata da un’amministrazione che ritiene nulla qualsiasi azione che possa portare benefici a quella parte di cittadinanza in difficoltà.

In modo chiaro e vergognoso, nel prossimo consiglio comunale, che si terrà lunedì i la maggioranza insieme al sindaco Sabino voteranno la non adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, misura proposta dal governo centrale per contrastare la crisi e per fornire assistenza ai cittadini in difficoltà per il pagamento delle tasse.

Per i cittadini quartesi nessun aiuto da parte di questa amministrazione nonostante le difficoltà vissute a seguito della pandemia e l’aumento dei prezzi dell’ energia e non solo.

Questa amministrazione che si definisce progressista e di sinistra, sottolinea ancora una volta di essere l’amministrazione dei ricchi e dei soprusi sulla parte debole del tessuto sociale cittadino.

Abbiano il coraggio adesso, di fare selfie con chi è in difficoltà, senza sventolare ancora una volta la scusa del dissesto, da loro tanto voluto e che oggi continua a gravare solo ed esclusivamente sui cittadini.

Facciamo sentire tutti insieme la nostra voce. Lunedì al Consiglio Comunale, ore 10.30 presso l’aula consiliare Peppino Impastato.

Non lasciamo che questa amministrazione, dopo averci portato al dissesto, ci metta ancora le mani in tasca.













