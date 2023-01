Marano, 5 Stelle ed elezioni comunali: “Non cercheremo alleanze per avere consensi e voti, ma aperti al dialogo”

95 Visite

Dopo le ultime notizie dei giorni scorsi in cui i giornali avevano ipotizzato alcune alleanze sentiamo il bisogno di fare chiarezza.

Il gruppo del Movimento 5 stelle si pone l’obiettivo di scavare un solco tra il passato e il futuro dell’amministrazione locale.

Per farlo, siamo al lavoro su un programma basato su prìncipi di legalità e sostenibilità, che porti soluzioni tangibili e sia in grado di proiettare la nostra comunità verso le nuove sfide che ci attendono per il futuro.

Siamo pronti a metterci in gioco e aperti al dialogo, ma mantenendo ferme le nostre idee e il focus sul programma.

Non cercheremo alleanze per avere consensi e voti, piuttosto cercheremo e dialogheremo con chi è pronto a condividere e portare avanti le nostre stesse iniziative.

