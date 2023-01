Sciopero benzinai, il governo convoca in extremis i sindacati

109 Visite

Un tentativo in extremis per scongiurate lo sciopero dei benzinai. I sindacati dei gestori delle stazioni di servizio sono stati convocati alle 15 al Ministero delle imprese e del made in Italy a poche ore dall’inizio dello stop di 48 ore che scatterà alle 19 di questa sera. Ad affermarlo è l’Agi che cita fonti sindacali. Il governo di Giorgia Meloni tenta di arginare la mobilitazione dei gestori dei distributori di carburante che protestano contro il “decreto trasparenza”, il provvedimento che obbliga a esporre, oltre al prezzo di vendita, anche quello medio di benzina, diesel, gpl e metano, lamentando una “campagna diffamatoria” nei loro confronti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS