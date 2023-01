Lavoro e dimissioni, in Italia è boom. Un milione di persone nel 2022

42 Visite

La Great Resignation sta arrivando anche in Italia. In modo più timido e limitato che altrove in Europa o Oltreoceano, ma i primi segnali di un incremento delle dimissioni volontarie di lavoratori sono già visibili.

Come molte altre tendenze socio-economiche, il fenomeno è iniziato negli Usa, subito dopo la fase più acuta della pandemia. Dall’inizio del 2021 quasi ogni mese viene battuto un nuovo record di dipendenti dimissionari. Prima del Covid erano poco più di 3,5 milioni al mese, a metà dell’anno hanno raggiunto quota 4 milioni, fino a toccare i 4,4 milioni a settembre.

Non si tratta solo di un (ovvio) effetto rimbalzo, cioè la somma dei tanti che, bloccati durante i lockdown, non avevano potuto cambiare lavoro e hanno recuperato dopo. C’è qualcosa di più.

Quello che spinge in tanti ad andarsene è un mix di fattori: c’è la rivalutazione, a causa della pandemia, del valore del tempo libero e della famiglia, c’è il rifiuto di condizioni lavorative troppo pesanti in termini di ore, ma contribuisce anche una forte domanda delle aziende in diversi settori. Cambiare frequentemente posto per strappare salari maggiori, insomma, conviene. Non a caso molte imprese americane hanno problemi a trovare personale, in particolare nei comparti a bassi salari, come la ristorazione.

L’Europa, a pochi mesi di distanza, ha cominciato a seguire lo stesso trend. Il vacancy rate, ovvero il tasso di posti vacanti, è, infatti, ai massimi anche nell’Unione Europea, secondo gli ultimi dati di Eurostat. Nel terzo trimestre di quest’anno le posizioni rimaste scoperte sono salite al 2,4%, appena sopra il massimo del 2,3% toccato nel primo del 2019, con picchi nei Paesi che storicamente hanno tassi di disoccupazione più bassi, come Repubblica Ceca (5,1%), Belgio (4,7%), Paesi Bassi (4,2%), Austria (3,8%), Germania (3,3%). Ad abbassare la media sono Spagna e Grecia, sotto l’1%, e l’Italia, che con il suo 1,8% raggiunge anch’essa un piccolo record.

Non sono, tuttavia, questi numeri – ancora piccoli – a nascondere la realtà di un incremento delle dimissioni volontarie, che nell’estate di quest’anno hanno superato la quota di mezzo milione. In precedenza non si era andati oltre le 436.754 dell’ultimo trimestre del 2019.

Anche nel 2022 il trend è confermato: un milione di persone ha lasciato il proprio posto di lavoro.













