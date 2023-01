CAMALDOLI: droga nel portacipria. Due 20enni di Mugnano arrestati dai carabinieri

308 Visite

I carabinieri della stazione vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Emanuele Frascogna, 20enne già noto alle forze dell’ordine e un 20enne incensurato, entrambi di Mugnano di Napoli.

Durante un controllo alla circolazione sono stati fermati in Via Vicinale Agnolella. In auto 7 dosi di crack e 15 di cocaina. Gli stupefacenti erano occultati sotto al sedile in un piccolo portacipria metallico.

Entrambi in manette, sono ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio

*FRASCOGNA EMANUELE, NATO A NAPOLI IL 05/10/2002













