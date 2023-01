Dani Alves arrestato a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale

Dani Alves arrestato per presunta violenza sessuale ai danni di una donna di 23 anni. Un episodio che risale allo scorso 30 dicembre: in una discoteca di Barcellona il calciatore avrebbe molestato la ragazza, infilandole una mano nelle mutande, senza il suo consenso. Il brasiliano, 39 anni, oggi tesserato con i Pumas (squadra messicana) ma con un passato anche in Italia alla Juventus, è stato convocato dalle forze dell’ordine catalane in un luogo non meglio specificato: lì è stato fermato dai Mossos d’Esquadra, il corpo di polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna, che lo hanno poi portato in una stazione di polizia nel quartiere di Les Corts. In questa sede Alves ha rilasciato una dichiarazione con cui ha negato tutte le accuse a suo carico — come ha fatto da subito, quando a inizio gennaio la polizia ha aperto l’indagine —, per poi essere trasferito a bordo di una auto della polizia intorno alle 10 alla Ciutat de la Justicia di Barcellona, in tribunale, dove il giudice deciderà sulla sua situazione provvisoria.