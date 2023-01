Inquinamento e tumori, venerdì nel bene confiscato Casa Mehari a Quarto convegno per illustrare lo studio scientifico sulla popolazione

72 Visite

“Ruolo degli inquinanti ambientali come induttori di patologie tumorali” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 20 gennaio 2023 (alle ore 18,30) a Casa Mehari in via Nicotera n. 8 a Quarto, Napoli.

Lo studio è stato ideato dalla dottoressa Antonella Maria Ilaria Cicale (medico di Medicina Generale Quarto Asl Napoli 2 Nord) e ha visto il coinvolgimento del dottor Salvatore Del Prete (biotecnologo e amministratore delegato di Service Biotech di Napoli), della dottoressa Daniela Marasco (direttore di Service Biotech di Napoli) e del professor Antonio Del Prete (Dipartimento di Neuroscienze e Odontoiatria, Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli).

Lo scopo dello studio è stato trovare una correlazione tra la presenza di metalli pesanti nella matrice dei capelli e il cancro. L’indagine scientifica ha coinvolto di 15 pazienti affetti da varie tipologie di tumore e tutti appartenenti alla stessa area geografica, il comune di Quarto in provincia di Napoli. Secondo gli studiosi si tratta del primo passo per un’indagine più approfondita e ampia sull’”heavy metal” e sull’effetto sulle persone che vivono in Campania, specialmente in alcune aree che sono maggiormente interessate dal fenomeno di inquinamento del suolo. I risultati saranno illustrati nel corso del convegno.

Interverranno i sindaci flegrei – Antonio Sabino (sindaco di Quarto), Luigi Manzoni (sindaco di Pozzuoli), Josi Gerardo Della Ragione (sindaco di Bacoli), Giuseppe Pugliese (sindaco di Monte di Procida) – e, inoltre, Antonio Caso (deputato, membro della commissione parlamentare “Cultura Scienza e Istruzione”), Giovanni Porcelli (consigliere della Regione Campania e membro della “Commissione Sanità e Sicurezza Sociale”), Antonella Ciaramella (coordinatore assessorato regionale alla formazione professionale, già consigliere regionale), Bruno Zuccarelli (presidente dell’Ordine dei Medici – Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia), Giuseppina Tommasielli (medico di Medicina Generale).

L’evento sarà presentato da Arturo Delogu e sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di “Casa Mehari” e su “Dialogos Tv” per la regia di Salvatore Basile.

Casa Mehari è un bene del comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. Si trova in via Nicotera n.8 (traversa di via Pozzillo, zona denominata la Macchia), a Quarto, area flegrea della Città Metropolitana di Napoli. L’ente locale ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano “Il Mattino”; Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. L’associazione temporanea di scopo è composta dall’associazione di volontariato “La Bottega dei Semplici Pensieri” (capofila dell’ats), la cooperativa “La Quercia Rossa”, l’associazione culturale “Artemide” e l’associazione di promozione sociale “Dialogos”.













