ALLERTA METEO, NAPOLI CHIUDE LE SCUOLE E TUTTI GLI ALTRI COMUNI (COME SEMPRE) SI ADEGUANO

ALLERTA METEO ARANCIONE, DOMANI CHIUSURA DI SCUOLE, PARCHI E CIMITERI: PRONTA ORDINANZA

In conseguenza dell’avviso di Allerta meteo arancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione tra l’altro di precipitazioni diffuse – anche a carattere di rovesci e temporali – e raffiche di vento molto forti, resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. L’ordinanza, a firma del sindaco Manfredi, è in fase di pubblicazione e sarà riportata a breve sul sito istituzionale. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino.

Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/47035.

Scuole chiuse a Marano, Quarto, Villaricca, Giugliano, Pozzuoli, Somma Vesuviana, e in quasi tutti i territori della provincia.













