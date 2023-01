La medaglia della Napoli City Half Marathon, il “Maschio” e Piazza Plebiscito celebrano il 10° anno

NAPOLI – Svelata il giorno 10 alle 10.10 sui social ufficiali di Napoli Running, non poteva essere altrimenti se non con questa tempistica l’esposizione della medaglia che i migliaia di partecipanti di Napoli City Half Marathon vinceranno domenica 26 febbraio 2023.

10° anno di Napoli Running, società organizzatrice di Napoli City Half Marathon gara che lo scorso anno ha entusiasmato il popolo dei runner di tutta Italia grazie al primato nazionale di mezza maratona stabilito da Yeman Crippa (Fiamme Oro) con 59’26”, assegnando al percorso della Napoli City Half Marathon il titolo di tracciato più veloce.

Per questa edizione 2023 il percorso sarà ancora più veloce, sono state limate alcune difficoltà che possono rallentare la corsa degli atleti, ad esempio vengono evitati tre strappi, una discesa con pavimentazione irregolare e alcune curve. Un tracciato ideale per segnare il proprio record personale.

LE GARE – La gara principale è la Napoli City Half Marathon, insignita della prestigiosa Label della World Athletics e della 5 stelle Quality Award della European Athletics. Accanto alla mezza maratona la Staffetta x 2 e la Family Run&Friends, Napoli Running vuole infatti coinvolgere quanti più possibili partecipanti all’evento per diffondere la cultura dello sport e del benessere a tutti i livelli. Staffetta x 2 è un evento non agonistico a cui partecipare con il proprio compagno/a o con gli amici con cui condividere la distanza di 10km + 11,097 km, dividendo la fatica ma raddoppiando le emozioni. La manifestazione non competitiva Family Run & Friends di circa 2 km, senza classifica e aperta a tutti prenderà il via alle 11:00 di sabato 26 febbraio. L’iscrizione è gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni (in coppia con un adulto pagante) e dà diritto a maglietta, medaglia e ristoro finale.

LA MEDAGLIA – Per festeggiare il 10° compleanno Napoli Running ha coniato un oggetto speciale che possa parlare agli atleti della gloria della città, rappresentata dal “Maschio Angioino”, il Castello voluto da Carlo d’Angiò come residenza reale, che troneggia in cima alla medaglia. Dalla parte opposta è rappresentata Piazza Plebiscito, spaccato di grande bellezza estremamente rappresentativo della città partenopea. Sul fronte sono riportati la data ed il nome della manifestazione oltre al numero 10, per celebrare la decima edizione. Sul retro sono riportati il logo di Napoli Running, della European Athletics e della World Athletics oltre alla possibilità di incidere il proprio nome ed il proprio risultato, grande novità di questa edizione.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni tradizionali sono aperte, clicca QUI per la Napoli City Half Marathon e QUI per la promo (fino al 4 febbraio) combinata con Run Rome The Marathon del prossimo 19 marzo 2023.

