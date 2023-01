Benzina, cosa cambia: dal price cap in autostrada all’obbligo di esporre il prezzo medio

40 Visite

Obiettivo “trasparenza”. Per fermare la corsa dei prezzi di benzina e gasolio, il governo guidato da Giorgia Meloni ha varato ieri sera in consiglio dei ministri un decreto anti-furbetti. Una stretta nei confronti dei molti – a sentire l’esecutivo che ieri si è confrontato con la Guardia di finanza sul punto – che provano a speculare sull’assenza del rinnovo dello sconto sulle accise in vigore nel 2022. Un provvedimento corposo che in prima battuta si sostanzia in un’azione ancora più incisiva della Gdf, specie in quelle aree del Paese in cui sono state riscontrate maggiori criticità, e maggiori poteri per il Garante prezzi che potrà contare anche su una nuova Commissione di allerta rapida. Non solo. Ieri si è deciso anche di prorogare per ulteriori tre mesi (e cioè fino alla fine di marzo 2023) il considetto “bonus benzina“. Ovvero un voucher esentasse dal valore massimo di 200 euro a dipendente, che le aziende possono riconoscere ai propri dipendenti.













