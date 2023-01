Giugliano, Sorrentino evita la terza sconfitta consecutiva: con il Cerignola è un pari raggiunto in extremis

82 Visite

Il Cerignola sciupa nella ripresa e Sorrentino la punisce. L’attaccante ex Gelbison, arrivato alla corte di Di Napoli solo due giorni fa, segna al sesto minuto di recupero. Il match, giocato al Partenio-Lombardi di Avellino, è combattuto e povero di occasioni nella prima frazione. La ripresa, invece, è ben più movimentata: meglio gli ospiti, guidati in panchina dall’ex Napoli Michele Pazienza, che in almeno tre circostanze sfiorano la rete del vantaggio. Il Cerignola sblocca il match all’84’ con D’Ausilio, poi la rete del pari firmata dall’ultimo colpo di mercato in casa Giugliano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS