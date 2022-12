Giugliano, domenica di sole e spettacoli con gli eventi natalizi. Grande affluenza in centro e fascia costiera

30 Visite

Una domenica di sole e di eventi soprattutto per i più piccoli, quella vissuta ieri sia in centro che sulla fascia costiera di Giugliano nell’ambito del cartellone natalizio voluto dall’amministrazione comunale con l’organizzazione del direttore artistico Giuliano Galluccio.

In piazza Gramsci l’evento organizzato dal Forum dei Giovani con gonfiabili, Babbo

Natale e giochi ospitati nel giardino del primo circolo didattico. In villa comunale il

tanto atteso spettacolo di Lucilla, youtuber da milioni di visualizzazioni che ha fatto

cantare e ballare un gran numero di giovanissimi accorsi ad affollare lo spazio

verde. E poi il Villaggio degli Elfi in piazzetta Mancini a Varcaturo ed infine i

gonfiabili e il Villaggio di Babbo Natale in piazza Cristoforo Colombo a Licola.

Quattro appuntamenti che hanno riscosso notevole successo, come testimoniato

dai tanti presenti e dai commenti sui social. Lo stesso sindaco Nicola Pirozzi ha

sottolineato: “Basta polemiche, lasciamo parlare i fatti, e i fatti dicono che stiamo

facendo bene nonostante le difficoltà; possiamo migliorare la nostra città un passo

alla volta, giorno dopo giorno”.

Intanto cresce l’attesa tra i più piccoli per lo spettacolo della Melevisione, il

notissimo programma RAI che andrà in scena mercoledì 21 in villa comunale dopo

il rinvio per le avverse condizioni meteo, mentre i più grandi non mancheranno di

seguire gli spettacoli di Vincenzo Comunale e di Michele Placido, in calendario

rispettivamente il 23 e il 29 dicembre. Quanto ai brindisi di 24 e 31, invece,

l’amministrazione è al lavoro con le forze dell’ordine per predisporre gli eventi in

modo che tutti possano divertirsi e festeggiare nella massima sicurezza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS