Al Vomero cumuli di rifiuti e strade sporche in attesa del Natale

21 Visite

“ Non ci resta che sperare nell’intervento di Babbo Natale per il quartiere Vomero – ironizza con amarezza Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Come se non bastassero le buche che costellano carreggiate e marciapiedi, il traffico con clacson strombazzanti a tutte le ore del giorno, con conseguente inquinamento ambientale, senza che al momento siano previsti provvedimenti in materia di viabilità per il quartiere in occasione delle oramai imminenti festività, bisogna ogni giorno anche fare i conti con il pattume e le montagnole di rifiuti diffusi un poco dappertutto, specialmente nei pressi delle campane per la differenziata “.

“ Purtroppo – puntualizza Capodanno -, dalle segnalazioni pervenute al riguardo sono emerse situazioni davvero sconcertanti. Quella più eclatante riguarda quanto si verifica nei pressi di una rotatoria in muratura, realizzata tempo addietro all’incrocio tra via D’Annibale e via San Gennaro ad Antignano, a pochi passi da un cippo dedicato a San Gennaro per ricordarne il primo miracolo che avvenne nei pressi. La rotatoria in questione consistente in un manufatto circolare, della quale non si è mai compresa l’utilità, è costantemente riempita da rifiuti e sull’esterno addirittura è stata abbandonata, da uno dei tanti incivili che oramai popolano il quartiere collinare, un’intera vasca da bagno “.

” Un altro cumulo – prosegue Capodanno – è costantemente presente sul marciapiede di via Scarlatti, nel tratto tra via Kerbaker e via Morghen, lungo un percorso che rappresenta un passaggio obbligato per i collegamenti con la zona di San Martino, meta di numerosi turisti, dove anche stamani si notava una montagnola d’imballaggi abbandonati in pieno giorno “.

” Certo – sottolinea Capodanno – ad aggravare questa situazione contribuisce, e molto, l’inciviltà dei cittadini ma bisognerebbe pure comprendere perché accadono queste cose in un periodo, come quello di fine anno, nel quale, peraltro, i commercianti, confidando in una massiccia presenza di acquirenti per risollevare le sorti di un’annata molto difficile, dovrebbero contribuire, in uno ai residenti, a mantenere le strade del quartiere collinare pulite. E un siffatto biglietto da visita, con immondizia e pattume sparsi un poco dappertutto, di certo non aiuta “.

“ Sicuramente influiscono da un lato la mancanza di personale e macchinari atti a garantire il prelievo e la pulizia stradale, in maniera costante ed efficiente, nel corso dell’intera giornata – puntualizza Capodanno – , dall’altra l’assenza dei necessari controlli da parte del personale addetto che, laddove comminasse le pesanti sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, sicuramente potrebbe dare un importante contributo a far sì che i rifiuti non vengano abbandonati per strada a tutte le ore del giorno “.

Capodanno rivolge un nuovo pressante appello all’amministrazione comunale partenopea per restituire decoro e dignità al quartiere Vomero, sia attraverso la raccolta costante e continua dei rifiuti, a partire da quelli conferiti attraverso bidoncini e campane, sia incrementando la vigilanza per sanzionare i trasgressori che imbrattano costantemente il suolo pubblico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS