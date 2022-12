Comune Marano, mobilità volontaria e prove: ecco gli idonei e non

60 Visite

Procedure attraverso la modalità di mobilità volontaria, ecco l’esito delle prove (valutazione titoli e prova valutata dall’apposita commissione tecnica) espletate nei giorni scorso al Comune. Per la figura di istruttore contabile dichiarato non idoneo Giovanni De Micco, per la figura di istruttore amministrativo dichiarato idoneo Paolo Amodeo. Per la figura di istruttore direttivo- assistente sociale idonei Maddalena Cozzolino e Vincenzo Battimiello.













