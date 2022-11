AVERSA. LA POLIZIA LOCALE RINVIENE UN PORTAFOGLI CONTENENTE UNA COSPICUA SOMMA DI DENARO E LO RESTITUISCE AL LEGITTIMO PROPRIETARIO

157 Visite

Stamattina un cittadino del Comune di Aversa nel compiere le sue faccende non accorgendosene ha perso il portafogli contenente i documenti personali ed una cospicua somma di denaro. La Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha rinvenuto il portafogli ed ha avviato una serie di attività finalizzate alla ricerca del legittimo proprietario. Dopo varie ricerche è stato individuato il proprietario del portafogli, un noto e stimato professionista, il quale è stato invitato a recarsi presso il Comando di Polizia di Locale. Il signore non si era ancora accorto della

perdita del portafogli, quando è giunto al comando è stato ricevuto dal Comandante Piricelli, che gli ha comunicato del ritrovamento degli oggetti dallo stessi persi. Il cittadino è rimasto esterrefatto e contento, si è proceduto alla verifica della titolarità dei documenti e del relativo contenuto compresa la somma di denaro per la successiva restituzione. Il Signore ha ringraziato di cuore gli operatori di Polizia presenti ed apprezzato la professionalità relativa agli adempimenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS