Quarto, tre nuovi assunti in municipio

89 Visite

Tre nuovi assunti al Comune di Quarto. Dichiarazione del Sindaco di Quarto Antonio Sabino “Con grande soddisfazione abbiamo concluso questa mattina il procedimento per altre 3 nuove assunzioni nel nostro Ente – dice il sindaco Antonio Sabino – Ringrazio il Segretario Generale Gilda Zolfo, l’assessore al Personale Angela Di Francesco e la Responsabile Settore Personale, Stella Cecere, per aver consentito con la stipula di stamani l’ingresso in servizio di questi 3 nuovi dipendenti già dal prossimo primo dicembre. Ragazze e ragazzi preparati, che saranno impiegati nel Settore Polizia Locale, nel Settore Politiche Sociali e nel Settore Ict del nostro Ente. Tra l’altro, con piacere sottolineo che si tratta di due giovani donne e di un ragazzo di 21 anni che a giorni si laureerà in matematica e che diventa il più giovane dipendente in servizio presso il nostro Ente. Le assunzioni sono state autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza degli enti locali del ministero dell’Interno e sono avvenute tramite scorrimento delle graduatorie aperte del Formez e degli altri enti pubblici”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS