Karate, successi per la Campania al Campionato Nazionale. Sugli scudi Marialuigia Cocca

81 Visite

Grandi successi per la Campania al Campionato Nazionale CSEN 2022 di

Karate (coordinatore nazionale Delia PIRALLI), tenutasi a Monterotondo

(ROMA) il 12 e 13 novembre scorso.

La competizione, di spessore, ha visto coinvolti 1980 atleti provenienti da

tutte le regioni e appartenenti alle migliori società italiane. In un contesto

di alta competitività, numerose sono state le medaglie portate a casa dalla

Campania e cospicue quelle d’oro.

Alla manifestazione sportiva, che ha ricevuto l’onore della presenza del

Presidente della FIJLKAM Campania, hanno partecipato, tra le altre,

alcune delle ASD che si sono distinte e nella quali si formano giovani

votati a questa disciplina: “l’ASD GSK Ciro Bracciante di Salerno, PI

ELLE di Aversa e la Team Capasso – Gruppo Sportivo Associazione

Nazionale Carabinieri di S. Cipriano D’Aversa,” che si è classificata

prima società il 12 e seconda il 13, guidata dal direttore tecnico – maestro

Nicola CAPASSO, collaborato dai maestri Rocco Contino e Davide

Petruzziello, e che ha visto sul gradino del podio, tra gli altri, l’atleta

Marialuigia Cocca (14 enne napoletana ed alunna del Liceo E. De Nicola

di Napoli) già vincitrice della Coppa Italia CSEN 2022 ed, alla quale il 18

novembre scorso, nella sala consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco

(NA) le veniva consegnato il riconoscimento – per meriti sportivi – (quale

vincitrice) del noto Premio Nazionale Per Sempre Scugnizzo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS