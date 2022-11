Il FLAG Pesca Flegrea incontra il Korea Maritime Institute

50 Visite

Gli asiatici interessati al know how dell’economia del mare proposto dal Gruppo di

azione locale nel settore della pesca e acquacoltura della Regione Campania

Economia del mare, potenziamento della governance, coesione sociale, welfare,

programmazione di importanti politiche di rilancio degli investimenti nel settore della

pesca e acquacoltura che caratterizzeranno la programmazione Mainstream e di cui si

dovrà tenere conto per integrare adeguatamente gli interventi al livello locale: queste le

tematiche discusse a Bacoli (NA) durante l’incontro tra il FLAG Pesca Flegrea e il Korea

Maritime Institute di Seul, KMI.

La delegazione governativa della Corea del Sud ha prima visitato l’IRSVEM, centro di

stabulazione dei Campi Flegrei ed eccellenza campana del settore della mitilicoltura, e poi

ha ricevuto i saluti istituzionali del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, presso la

casa comunale.

L’ultima tappa del sopralluogo dei Campi Flegrei si è svolta alla Darsena Pescatori del Porto

di Acquamorta, dove gli asiatici hanno potuto apprezzare gli interventi realizzati nel 2019 e

2020 dal FLAG Pesca Flegrea destinati alla piccola pesca costiera. Progetti portati a termine

con i fondi del FEAMP Campania per incrementare il decoro urbano della darsena,

migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori della piccola pesca costiera e

aumentare le opportunità di vendita e valorizzazione del pescato.

Questo nuovo appuntamento internazionale, che segue quello con la Croazia, è stato

fortemente sollecitato dagli asiatici del think tank e centro di ricerca che sviluppa politiche

in materia di affari marittimi e pesca, gestito dal governo sudcoreano attraverso l'Office of

Government Policy Coordination, che hanno seguito con particolare interesse le attività

svolte dal FLAG Pesca Flegrea, pubblicizzate a livello europeo dal FAMENET,

l’organizzazione della Commissione europea per il monitoraggio e la valutazione del Fondo

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

Questo meritato riconoscimento è frutto delle tante iniziative condotte dal FLAG Pesca

Flegrea, negli ultimi anni, a favore delle comunità locali della pesca, dell’innovazione nella

maricoltura, della valorizzazione delle catture, del ricambio generazionale e, per ultima,

della tutela dell'ambiente.

Attualmente, il FLAG Pesca Flegrea è impegnato nella realizzazione di uno studio con lo

scopo di valutare sotto l’aspetto tecnico, ambientale ed economico/sociale la fattibilità di

un sistema integrato di riciclo e smaltimento dei rifiuti provenienti dall’attività di pesca e

mitilicoltura, con l’intento di promuovere la transizione verso un’economia verde e

circolare.

Obiettivo è lanciare un programma per il recupero, la gestione e valorizzazione dei rifiuti

connessi all’attività di pesca e mitilicoltura per creare alternative al trasporto in discarica,

prevenire l’inquinamento dell’ecosistema marino e contribuire, in modo significativo, alla

riduzione delle emissioni di gas serra.

Presenti all’incontro per il FLAG Pesca Flegrea, Paolo Conte, Presidente, Danilo Guida,

Direttore, e Pietro Chiaro, Fabio Postiglione, Pietro Pugliese, Gabriella Illiano; per il KMI,

Kim Jong Deog, Presidente, Park Sang Woo, Direttore generale dell'Ufficio di ricerca della

comunità della pesca, e Lee Seung Hye, Ricercatore dell'Ufficio di ricerca della comunità

della pesca.

Particolarmente soddisfatto dall’esito dell’incontro il Presidente Paolo Conte, che ha

dichiarato:

“Abbiamo raccolto un importante apprezzamento del lavoro fin qui svolto dal FLAG Pesca

Flegrea. Poter condividere con un partner internazionale le aspettative e le prospettive

dell’economia blu del territorio domitio flegreo ci consente di rilanciare il ruolo del FLAG

nell’ambito della nuova programmazione 2021/2027 e, quindi, di capire in quale direzione

orientare l’azione locale”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS