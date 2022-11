Reddito di cittadinanza, ecco chi lo perderà

192 Visite

Quelli più a rischio di perdere il Reddito di cittadinanza sono i beneficiari tenuti alla sottoscrizione del Patto per il lavoro presso i centri per l’impiego. Si tratta di circa 660 mila persone, secondo il monitoraggio dell’Anpal riferito al 30 giugno scorso. Ci sono poi altri 173mila percettori che già lavorano, ma con redditi così bassi da rientrare nei requisiti per il sussidio di povertà. In tutto sono quindi più di 830 mila i titolari del Reddito che, in quanto abili al lavoro, verrebbero colpiti dalla stretta che il governo deciderà con il disegno di legge di Bilancio 2023 che dovrebbe essere esaminato oggi dal consiglio dei ministri. In pratica, uno su tre dei circa 2,5 milioni di beneficiari del sussidio.