Tribunale di Roma, documenti bambini: genitori e non padre e madre. Il governo pronto ad agire

Cosa mettere sulla carta di identità di un minore: «padre» e «madre»? O una dizione neutra come «genitore»? C’è un decreto ministeriale che ha stabilito come comportarsi. Un’ordinanza di un Tribunale civile che ha ribaltato quella decisione. E a questo punto c’è il governo che ha fatto sapere: prenderemo in mano la questione per fare ordine, è a rischio il sistema di identificazione personale. Non è una pura questione burocratica.

È una questione che riguarda direttamente le famiglie omogenitoriali, quelle che vengono chiamate famiglie arcobaleno. E il problema si pone quando i bambini si trovano due mamme e due papà: cosa scrivere nei documenti? Quando il 31 gennaio del 2019 al Viminale c’era Matteo Salvini, il ministro non ha avuto dubbi: fece un decreto per stabilire che sui documenti dei minori ci dovesse essere scritto chiaro «padre» e «madre».

E adesso è proprio il leader della Lega che si indigna contro l’ordinanza del Tribunale civile di Roma che ha stabilito: «La dicitura che dovrà comparire sulle carte di identità della bambina dovrà essere neutra: genitore, anziché padre e madre».