Marano, viabilità nel caos dopo la chiusura dei due vicoli: la proposta delle Sentinelle Mariane

65 Visite

L’associazione cattolica delle Sentinelle Mariane Missionarie propone un percorso alternativo per il disagio ai cittadini che vivono nella zona Marano vecchia. Visto che nessuno ci pensa, come tecnici, vigili e politica del territorio, proviamo dunque noi a risolvere il problema: l’associazione delle Sentinelle Mariane propone, per un periodo momentaneo, di aprire il percorso a doppio senso in via Domenico di Somma e un tratto di via Vincenzo Merolla fino all’incrocio di corso Italia, in modo da permettere alle auto di risalire per via Marano- Pianura e tutta la zona della parrocchia di San Castrese e Marano vecchia. Il gruppo responsabile delle Sentinelle Mariane è disposto ad incontrare il vertice comunale, in particolare il commissario Antonetti, per un ulteriore chiarimento sul progetto della viabilità a doppio senso, fornendo nel contempo disponibilità per l’ausilio delle persone delle associazioni maranesi per la circolazione in due punti di incrocio.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS