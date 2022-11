Trump ufficialmente in campo: “Torniamo a far grande l’America”

91 Visite

Il ritorno dell’America comincia oggi “, inizia così il riscatto di Donald Trump verso il 2024. Il tycoon in un lungo discorso da Mar-al-Lago ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni presidenziali che si terranno tra due anni. “ Non ci sarà niente – ha aggiunto – più grande di questo movimento nel più grande Paese della storia “. L’annuncio è stato accolto dall’ovazione dei sostenitori presenti a Palm Beach, in Florida. “ Io mi candido – ha aggiunto – perchè credo che l’America non abbia ancora visto la vera gloria. Gli Stati Uniti sono un posto incredibile “. Negli ultimi mesi l’ipotesi della candidatura era circolata con insistenza. All’inizio si pensava a un annuncio nel Labor Day del 5 settembre, poi la data era slittata all’ultimo comizio elettorale in Ohio, alla fine si era parlato del 9 novembre, il giorno dopo le midterm.

A rendere tutto ufficiale anche la consegna dei documenti alla commissione elettorale con la rischiesta di riconoscere la nascita del nuovo comitato elettorale “Donald J. Trump for Presidente 2024”. In base ai dossier, scrive l’agenzia Nova, le attività del nuovo comitato saranno coordinate con quelle del già esistente “Trump Save America Joint Fundraising Committee”. Quella del tycoon è una mossa che arriva a una settimana dalle elezioni di metà mandato che hanno mostrato un partito repubblicano in difficoltà, incapace di mantenere il controllo del Senato e senza una maggioranza convincente alla Camera.













