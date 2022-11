Il missile caduto in Polonia, fonti Usa: “Missile partito da Kiev per colpire ordigno russo”

L’agenzia di stampa Associated Press scrive che, i primi risultati dell’indagine sul missile caduto in Polonia, suggerisce che sia stato lanciato dalle forze ucraine all’indirizzo di un missile russo; e cita fonti statunitensi rimaste anonime. In precedenza anche il presidente Usa, Joe Biden, aveva definito “improbabile” che il missile fosse stato lanciato dalle forze di Mosca.

Fonti Usa, missile Polonia lanciato da Kiev contro missile russo