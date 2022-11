Giugliano. Droga in buca d’angolo. Carabinieri arrestano 3 persone

285 Visite

Operazione a largo raggio da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania volto al contrasto dello spaccio di droga.

A Varcaturo i militari della locale stazione hanno arrestato Giuseppe Lambardi*, 19enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine e i Antonio Orselli**, anche lui 19enne e anche lui già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri li hanno fermati a bordo di un Suv mentre erano in sosta nei pressi del parco Balsamo.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 26 grammi di cocaina e della somma in contanti di 535 euro ritenuta provento del reato. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.

A Villaricca, invece, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno arrestato Vincenzo Di Rosa***, 27enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno controllato la sala giochi dell’uomo a via della libertà e durante la perquisizione la scoperta. In una delle buche del biliardo un cilindro in plastica con all’interno 5 dosi di cocaina. In un cassetto anche la somma di 145 euro che è stata sequestrata. Mentre i carabinieri perquisivano il locale hanno ricevuto anche la “visita” di un ragazzo che, entrato nella sala giochi, è stato controllato. Perquisito anche lui, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura. L’arrestato è in attesa di giudizio.

* NAPOLI IL24.11.2003

**ASOLA – BN – 02.02.2003

***VILLARICCA 02.09.1995













