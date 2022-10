Raffica di missili russi: 1,5 milioni di ucraini senza elettricità

140 Visite

Siamo al 241mo giorno di guerra in Ucraina. Allerta aerea in tutto il Paese. Bombe russe nella notte su Nikopol. Colpita con proiettili a grappolo Bakhmut, nella regione del Donetsk. Ci sono feriti. Allarme per un diga minata dai russi vicino Kherson. I caccia italiani hanno intercettato due jet russi Eurofighter ai confini Nato con la Polonia, che si sono levati in volo per il secondo giorno di fila. Per l’Onu dall’inizio del conflitto sono morti oltre 6.300 civili. E durante la riunione del Consiglio dii sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina ha ribadito che è necessario evitare che la guerra diventi “ancora più lunga e ampia”, lanciando un appello alla “de-escalation”. Milioni di ucraini senza luce.