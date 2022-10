Marano, anche sul locale proseguirà la collaborazione tra Italia viva e Azione

76 Visite

I gruppi territoriali di Azione ed ItaliaViva, dopo l’esperienza e l’impegno politico che li ha visti uniti durante le scorse elezioni nazionali, confermano la propria volontà nel collaborare assieme col fine di delineare e scegliere le modalità, nonché le migliori proposte da mettere in campo per le future amministrative maranesi.

La serietà, le competenze e l’attenzione alle problematiche dei cittadini sono i tratti che da sempre contraddistinguono le donne e gli uomini dei due partiti e saranno, per tanto, alla base di un percorso nuovo per Marano, ovvero centrali per il riscatto dell’intero territorio.

Le ultime esperienze di governo cittadino, alla luce anche degli scioglimenti avuti negli ultimi anni, hanno visto la Destra da un lato e la Sinistra dall’altro essere fallimentari localmente con le proprie proposte e ricette.

Dunque l’unica strada utile da percorrere, TUTTI INSIEME, è ora quella di una #MARANOSULSERIO.

